Посол РФ Зейналова назвала слухами потерю Emirates данных россиян на Маврикии

Более 600 туристов из России и Белоруссии ожидают вылета с Маврикия, информация о потере данных россиян является не более, чем слухами. Об этом ТАСС заявила посол РФ в Республике Маврикий Ирада Зейналова.
По ее словам, зарегистрировались более 600 человек, включая туристов из Белоруссии. В диппредставительстве уточнили, что помощь оказывается гражданам всего СНГ. Она заявила, что распространяемая в Telegram информация о потере Emirates данных россиян на Маврикии является слухами.
Ранее KP.RU писал, что, согласно информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), только за сутки из ОАЭ вылетели около 7 тыс. россиян. При этом всего с начала конфликта на Ближнем Востоке из стран Персидского залива уехали свыше 15,8 тыс. российских граждан.
Также сообщалось, что АТОР передала властям Дубая черный список отелей, непорядочно поступивших с российскими туристами, чьи рейсы домой отменили.