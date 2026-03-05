Посол РФ Зейналова назвала слухами потерю Emirates данных россиян на Маврикии

По ее словам, зарегистрировались более 600 человек, включая туристов из Белоруссии. В диппредставительстве уточнили, что помощь оказывается гражданам всего СНГ. Она заявила, что распространяемая в Telegram информация о потере Emirates данных россиян на Маврикии является слухами.