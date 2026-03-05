Состоятельные иностранцы срочно возвращаются в Дубай, чтобы не потерять льготы

Хотя в ОАЭ по-прежнему нет подоходного налога с физлиц, с 2023 года там действуют чёткие правила. Налоговым резидентом считают того, кто прожил в стране от 183 дней за год, а если есть квартира или работа — то от 90 дней. Но есть и подводные камни: например, старый договор с Польшей 1993 года признаёт резидентом ОАЭ только гражданина Эмиратов, так что поляк рискует оказаться в подвешенном состоянии — без налогового статуса где бы то ни было.