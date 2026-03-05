Путин подарил букеты участницам встречи в Кремле

Президент РФ в четверг встретился с представительницами различных профессий и поздравил их с наступающим 8 Марта. После мероприятия глава государства еще раз поздравил женщин с предстоящим праздником и подарил цветы каждой участнице встречи. Также Путин сделал с ними общее фото. Видео опубликовано в официальном канале Кремля на платформе Max.