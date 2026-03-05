Глава МИД Аракчи: Иран не собирается атаковать территорию США

«Нет. Существует достаточно их баз вокруг нас, зачем нам двигаться далее», — сказал Аракчи в интервью NBC News. Глава МИД Ирана подчеркнул, что военные силы США в достаточном количестве расположены в странах Ближнего Востока, поэтому иранской стороне нет необходимости двигаться за пределы этих рамок.