Глава МИД Аракчи: Иран не собирается атаковать территорию США

Иранский министр иностранных дел заявил, что страна не планирует военные действия на территории Америки.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран не намерен атаковать территорию Соединенных Штатов Америки. Его заявление прозвучало на фоне нарастающей эскалации на Ближнем Востоке.

«Нет. Существует достаточно их баз вокруг нас, зачем нам двигаться далее», — сказал Аракчи в интервью NBC News. Глава МИД Ирана подчеркнул, что военные силы США в достаточном количестве расположены в странах Ближнего Востока, поэтому иранской стороне нет необходимости двигаться за пределы этих рамок.

Конфликт обострился 28 февраля, когда США и Израиль начали военные действия против объектов Ирана после того, как переговоры о полной остановке программы обогащения урана зашли в тупик. В ответ Тегеран активизировал использование ракет и дронов, нацеленных на военные базы и посольства США в соседних арабских странах.

На фоне боевых действий мировые цены на нефть начали расти, так как Персидский залив обеспечивает более трети глобальных поставок энергоносителей. В арабских странах — ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии — начались негласные переговоры с США о прекращении боевых действий, чтобы минимизировать ущерб для экономики региона.

