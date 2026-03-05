Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Азербайджан закрыл проезд грузовиков на границе с Ираном после инцидента с БПЛА

Генштаб Ирана отрицает запуск дронов в сторону Азербайджана.

Источник: Комсомольская правда

Азербайджанские власти приостановили движения грузового автотранспорта через границу с Ираном. Об этом говорится в соответствующем заявлении правительства страны.

«Кабинетом министров принято соответствующее решение о полном приостановлении движения грузовых автомобилей (в том числе транзитных) через все пункты пропуска на государственной границе между Азербайджаном и Ираном», — сказано в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев назвал терактом инцидент с беспилотниками в Нахичевани. По его словам, совершивших это нужно привлечь к ответственности. Он уточнил, что ВС Азербайджана поручено подготовить и осуществить ответные меры после «атаки Ирана» на Нахичевань.

В свою очередь иранский Генштаб завил, что Тегеран, уважая суверенитет всех соседних государств, в особенности братских мусульманских стран, отрицает запуск дронов в сторону Азербайджана.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше