Азербайджан закрыл проезд грузовиков на границе с Ираном после инцидента с БПЛА

Азербайджанские власти приостановили движения грузового автотранспорта через границу с Ираном. Об этом говорится в соответствующем заявлении правительства страны.
«Кабинетом министров принято соответствующее решение о полном приостановлении движения грузовых автомобилей (в том числе транзитных) через все пункты пропуска на государственной границе между Азербайджаном и Ираном», — сказано в сообщении.
Как писал сайт KP.RU, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев назвал терактом инцидент с беспилотниками в Нахичевани. По его словам, совершивших это нужно привлечь к ответственности. Он уточнил, что ВС Азербайджана поручено подготовить и осуществить ответные меры после «атаки Ирана» на Нахичевань.
В свою очередь иранский Генштаб завил, что Тегеран, уважая суверенитет всех соседних государств, в особенности братских мусульманских стран, отрицает запуск дронов в сторону Азербайджана.