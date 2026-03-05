Умер посол в отставке Александр Калугин

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Посол в отставке Александр Калугин, занимавший с 1998 по февраль 2014 года посты послов России в Йемене, Иордании, а также спецпредставителя МИД РФ по ближневосточному урегулированию, умер на 81-м году жизни. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.
«Руководство министерства и департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД России с глубоким прискорбием извещают, что 4 марта 2026 года скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Калугин Александр Михайлович», — сообщили в министерстве.
Как указали в МИД РФ, Калугин родился 20 сентября 1945 года в Москве. После окончания МГИМО в 1968 году посвятил жизнь дипломатической карьере в Министерстве иностранных дел СССР / России. Так, с 1968 по 1973 год работал в диппредставительстве в Египте, с 1980 по 1985 и в период с 1989 по 1994 год — в Ираке.
«В 1998—2002 годах — посол России в Йемене. В 2002—2006 годах — Посол по особым поручениям, спецпредставитель министра иностранных дел Российской Федерации по ближневосточному урегулированию, — проинформировали в российском внешнеполитическом ведомстве. — С января 2006 года по февраль 2014 года — посол Российской Федерации в Иорданском Хашимитском Королевстве. Вышел в отставку в 2014 году». В МИД РФ также уточнили, что с 2003 года Калугин имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Выдающиеся заслуги и достижения Александра Михайловича Калугина за время служения в системе МИД России были высоко оценены страной. Он был награжден орденом Почета, Почетной грамотой МИД России, а также нагрудной медалью МИД России «Посольский приказ».
«Александра Михайловича отличали высокий профессионализм, ответственный подход к порученному делу и прекрасные человеческие качества, — подчеркнули в МИД РФ. — На протяжении своей многолетней карьеры в системе Министерства твердо отстаивал интересы нашей страны в регионе. Светлая память об Александре Михайловиче Калугине навсегда останется в сердцах его многочисленных друзей и коллег. От всей души выражаем глубокие соболезнования его родным и близким».