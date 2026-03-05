ВС Ирана пообещали отомстить за гибель более 100 моряков фрегата IRIS Dena

ВС Ирана пообещали отомстить за погибших фрегата IRIS Dena у берегов Шри-Ланки. Заявление военных опубликовано на гостелевидении исламской республики.
В заявлении отмечается, что нападение на фрегат IRIS Dena было совершено за сотни километров от зоны боевых действий, а также не было никакого предварительного предупреждения. ВС Ирана подчеркнули, что это нарушает все нормы международного и гуманитарного права, и Иран отомстит за данное действие.
Напомним, 4 марта иранский корабль IRIS Dena был потоплен американской подлодкой в Индийском океане. Корабль ВМС Ирана затонул примерно в 40 километрах к югу от острова после сигнала бедствия. На борту судна находились около 180 членов экипажа, более 100 моряков погибли при атаке.