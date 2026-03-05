Врач Скляр назвала пять советов, которые сохранят здоровье спины

Скляр назвала сон на животе самой вредной привычкой, так как позвонки всю ночь находятся в скрученном состоянии. Оптимально спать на спине или на боку, при этом подушка должна заполнять промежуток между плечом и головой, чтобы позвоночник оставался прямым. Между коленями она рекомендовала подкладывать подушку-сосиску для предотвращения скручивания в пояснично-крестцовом отделе.