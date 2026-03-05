Врач Скляр назвала пять советов, которые сохранят здоровье спины

Ношение каблуков выше четырех сантиметров может негативно сказаться на здоровье позвоночника. Об этом NEWS.ru заявила остеопат Елена Скляр.
По словам специалиста, такая обувь смещает центр тяжести таза вперед и создает опасный прогиб в пояснице, что ведет к гиперлордозу и болям. Она рекомендовала выбирать физиологичную повседневную обувь, а при сидячей работе каждые 45−60 минут делать активные пятиминутки с упражнениями для спины, плеч, шеи, таза и ног, чтобы снять нагрузку с межпозвонковых дисков.
Врач предупредила, что привычка сидеть, положив ногу на ногу, вызывает смещение таза, увеличивает нагрузку на поясницу и ухудшает венозный отток. Для поддержания здоровья спины она посоветовала заниматься пилатесом, фитнесом, плаванием или ходьбой три-четыре раза в неделю по 40−60 минут.
Скляр назвала сон на животе самой вредной привычкой, так как позвонки всю ночь находятся в скрученном состоянии. Оптимально спать на спине или на боку, при этом подушка должна заполнять промежуток между плечом и головой, чтобы позвоночник оставался прямым. Между коленями она рекомендовала подкладывать подушку-сосиску для предотвращения скручивания в пояснично-крестцовом отделе.
