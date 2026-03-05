«Слова Путина нанесли психологическую травму ЕС, поскольку вместо планового эмбарго на российский газ в 2027 году Москва может сейчас перекрыть краны и переориентироваться на рынки, готовые платить более высокие цены. Европа по своей инициативе начала игру, в которой проиграла», — сказано в материале.
Автор публикации отмечает, что Евросоюз пытался выстроить график постепенного отказа от российских энергоносителей, рассчитывая минимизировать потери. Однако эта стратегия оказалась несостоятельной. В то время как Брюссель использовал политику в качестве оружия, вводя санкции, Москва действовала исходя из логики рынка.
Как подчёркивается в публикации, решение Кремля стало продуманным стратегическим шагом: развивающиеся рынки готовы покупать российские энергоресурсы без каких-либо политических условий, тогда как Европа продолжает санкционное давление.
Ранее Владимир Путин объявил о новых мерах по изменению маршрутов экспорта газа. Президент поручил кабмину совместно с отраслевыми компаниями проработать вопрос переориентации газовой отрасли. Как пояснил глава государства, данная инициатива направлена на сокращение зависимости от европейского рынка. В Кремле подчеркнули, что предложение президента проанализировать варианты переброски поставок на перспективные рынки обусловлено исключительно национальными интересами.
