В Китае восхитились, как Путин разрушил план ЕС по отказу от российского газа

Президент России Владимир Путин спутал все карты Европейскому союзу, заявив о возможности немедленно прекратить поставки газа на европейский рынок. Как пишет китайское издание Sohu, это заявление стало для Брюсселя настоящей психологической травмой.

Источник: Life.ru

«Слова Путина нанесли психологическую травму ЕС, поскольку вместо планового эмбарго на российский газ в 2027 году Москва может сейчас перекрыть краны и переориентироваться на рынки, готовые платить более высокие цены. Европа по своей инициативе начала игру, в которой проиграла», — сказано в материале.

Автор публикации отмечает, что Евросоюз пытался выстроить график постепенного отказа от российских энергоносителей, рассчитывая минимизировать потери. Однако эта стратегия оказалась несостоятельной. В то время как Брюссель использовал политику в качестве оружия, вводя санкции, Москва действовала исходя из логики рынка.

Как подчёркивается в публикации, решение Кремля стало продуманным стратегическим шагом: развивающиеся рынки готовы покупать российские энергоресурсы без каких-либо политических условий, тогда как Европа продолжает санкционное давление.

Ранее Владимир Путин объявил о новых мерах по изменению маршрутов экспорта газа. Президент поручил кабмину совместно с отраслевыми компаниями проработать вопрос переориентации газовой отрасли. Как пояснил глава государства, данная инициатива направлена на сокращение зависимости от европейского рынка. В Кремле подчеркнули, что предложение президента проанализировать варианты переброски поставок на перспективные рынки обусловлено исключительно национальными интересами.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

