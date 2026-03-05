Reuters: в Абу-Даби вновь прогремели взрывы

В столице Объединенных Арабских Эмиратов снова были слышны взрывы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца событий.
По его словам, в городе прозвучали сразу несколько взрывов. «Несколько взрывов слышны в Абу-Даби», — говорится в сообщении агентства.
Ранее, 5 марта, в четверг иранское государственное телевидение IRIB передавало информацию о целой серии взрывов в Абу-Даби. Иран нанес удары по штабу военных Соединенных Штатов Америки неподалеку от аэропорта в Абу-Даби. В свою очередь Министерство обороны ОАЭ сообщало, что средства противовоздушной обороны отразило атаку иранских ракет. Также сообщалось о нескольких взрывах на различных территориях Тегерана.
Ранее KP.RU сообщал, что Израиль вступил во вторую фазу военной операции против иранской стороны. Истребители ЦАХАЛ заявили о планируемых ударах по подземным объектам и военным складам с баллистическими ракетами.