Власти Франции решили бойкотировать открытие Паралимпиады из-за символики России

Министерство спорта Франции не будет отправлять представителей своей страны на открытие Параолимпийских игр 2026 года в Италии. С таким заявлением в четверг, 5 марта, выступила глава ведомства Марина Феррари.
Причина заключается в допуске российских белорусских спортсменов с флагом и гимном.
— Таким образом мы выражаем наше несогласие с позицией Международного паралимпийского комитета, которая была утверждена, — приводит слова Феррари издание L'Equipe.
Ситуация с Паралимпийскими играми вызвала претензии и у других стран. Днем ранее сборная Германии приняла решение бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за участия российских и белорусских спортсменов. Немецкие паралимпийцы подтвердили, что не будут присутствовать на мероприятии, которое состоится 6 марта в итальянской Вероне. Они объяснили свой шаг тем, что россияне и белорусы будут соревноваться на Паралимпиаде под флагами своих стран.
24 февраля председатель Паралимпийского комитета Финляндии Сари Раутио заявила, что национальная сборная не примет участия в церемонии открытия Паралимпийских игр — 2026 из-за снятия ограничений с российских спортсменов, «как к этому призывала Украина». Такое же решение приняла и сборная Чехии.