Власти Франции решили бойкотировать открытие Паралимпиады из-за символики России

Ситуация с Паралимпийскими играми вызвала претензии и у других стран. Днем ранее сборная Германии приняла решение бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за участия российских и белорусских спортсменов. Немецкие паралимпийцы подтвердили, что не будут присутствовать на мероприятии, которое состоится 6 марта в итальянской Вероне. Они объяснили свой шаг тем, что россияне и белорусы будут соревноваться на Паралимпиаде под флагами своих стран.