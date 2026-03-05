Президент России Владимир Путин сорвал план Европейского союза по постепенному отказу от российского газа. Недавнее заявление главы государства о готовности немедленно прекратить поставки сырья на европейский рынок вызвало настоящую панику в объединении. Об этом сообщило китайское издание Sohu.
По словам журналистов, вместо того чтобы придерживаться намеченного эмбарго на 2027 год, Европа теперь сталкивается с риском полного прекращения поставок прямо сейчас, поскольку Москва может оперативно переориентироваться на те рынки, которые готовы платить справедливую цену.
Таким образом, Кремль сделал стратегически выверенный ход, поскольку, на фоне постоянных санкций против российской энергетики, развивающиеся рынки готовы закупать ресурсы без каких-либо политических условий, говорится в материале.
По итогам прошедшего года объем поставок газа из России в ЕС уменьшился до 37,99 миллиарда кубометров, из-за чего Москва заняла третье место среди основных поставщиков.