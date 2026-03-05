Март бьет по нервам: врач предупредил волгоградцев о весеннем обострении

По словам медика, весеннее обострение сильно отличается от осеннего. Если в ноябре волгоградцы чаще впадают в уныние и тревожную депрессию из-за темноты, то весной на первый план выходят гиперактивность и маниакальные состояния. Люди становятся излишне суетливыми, возбужденными, хватаются за сто дел сразу и порой теряют связь с реальностью. Для чувствительных натур и людей с хроническими недугами это время становится настоящим испытанием на прочность.