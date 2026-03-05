Март бьет по нервам: врач предупредил волгоградцев о весеннем обострении

Волгоградцам стоит приготовиться к непростому периоду: на календаре март, а значит, традиционное «весеннее обострение» уже не за горами. Врач-психотерапевт Александр Кудряшов предупреждает, что пик эмоциональных качелей в нашем регионе придется на конец марта и продлится до середины апреля. В это время даже самые спокойные горожане могут почувствовать странный прилив сил, который на поверку окажется коварной ловушкой организма.
Главная причина такого состояния кроется в астрономии и биологии. Световой день стремительно растет, и наш мозг начинает судорожную перестройку на летний режим. Однако ресурсов на этот рывок у организма почти нет — за долгую зиму запасы витаминов и сил истощились. Получается опасный резонанс: природа требует активности, а «батарейки» сели.
По словам медика, весеннее обострение сильно отличается от осеннего. Если в ноябре волгоградцы чаще впадают в уныние и тревожную депрессию из-за темноты, то весной на первый план выходят гиперактивность и маниакальные состояния. Люди становятся излишне суетливыми, возбужденными, хватаются за сто дел сразу и порой теряют связь с реальностью. Для чувствительных натур и людей с хроническими недугами это время становится настоящим испытанием на прочность.
Специалисты советуют в эти критические недели — с конца марта по середину апреля — не требовать от себя невозможного. Вместо того чтобы поддаваться ложной бодрости, лучше дать организму больше сна и покоя.
Раньше волгоградцам назвали опасное лекарство, которое разрушает печень.