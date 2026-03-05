Житель Волгоградской области отравил «Агрокиллером» соседей и землю

Дорого обошлась жителю села Бурлук Котовского района Волгоградской области его борьба с сорняками. Как сообщили в районном суде, 5 сентября 2023 года мужчина обработал прилегающую к дому территорию химическим веществом бытового назначения «Агрокиллер» со специфическим запахом. После чего жители соседнего дома почувствовали себя плохо и обратились за медпомощью в больницу.