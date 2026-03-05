Ричмонд
Неудобства — в центре города и Нахичевани: На каких улицах в Ростове ограничат движение с 22 марта по 18 апреля

На трех улицах Ростова ограничат движение с конца марта по середину апреля.

Источник: Комсомольская правда

В конце марта и первой половине апреля на трех улицах в Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта. Об этом предупреждает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения городской администрации.

С 23 марта по 18 апреля закроют для пешеходов южную сторону тротуара на виадуке по улице Сарьяна. Там будут менять перильное ограждение. Людям придется пользоваться другой стороной.

С 22 марта запретят останавливаться и парковаться на улице Катаева. Ограничение введут на участке от строения № 289 до пересечения с переулком Островского. Это сделают, чтобы упорядочить парковку и увеличить пропускную способность дороги.

В тот же день, 22 марта, аналогичный запрет появится с южной стороны улицы Восточной. Под него попадет участок от переулка Журавлева до проспекта Кировского.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и обращать внимание на новые знаки.

