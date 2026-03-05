В Волгограде определили лучшую студенческую команду фестиваля ГТО

Как сообщили в облспорткомитете, молодые волгоградцы от 18 до 24 лет показали свои способности в подтягивании, подъеме туловища из положения лежа на спине, наклоне, прыжках, плавании, беге на различные дистанции, а также в стрельбе из электронного оружия. Победителей и призеров выбирали среди тех, кто набрал наибольшее количество баллов по результатам всей программы.