В Волгограде определили лучшую студенческую команду фестиваля ГТО

Финал пятого областного фестиваля комплекса ГТО, в котором приняли участи студенты шести региональных вузов, провели на базе стадиона «Волгоград Арена». Победители состязаний в апреле представят Волгоградскую область на всероссийском финале ГТО-2026, который состоится в Сочи.
Как сообщили в облспорткомитете, молодые волгоградцы от 18 до 24 лет показали свои способности в подтягивании, подъеме туловища из положения лежа на спине, наклоне, прыжках, плавании, беге на различные дистанции, а также в стрельбе из электронного оружия. Победителей и призеров выбирали среди тех, кто набрал наибольшее количество баллов по результатам всей программы.
Первое место удалось завоевать студентам волгоградского медицинского университета. К слову, команда вуза становится победителем уже не в первый раз. Она представит волгоградский регион на всероссийском фестивале в Сочи.
Серебро состязаний досталось академии физической культуры. Бронзовыми призерами стали представители ВолГУ. Кроме того, в рамках соревнований также определили победителей в личных зачетах. Ими стали Лука Забрусков и Елизавета Ясникова.
Напомним, ранее губернатор Андрей Бочаров обозначал задачу по совершенствованию детского и массового спорта в Волгоградской области. К примеру, в настоящий момент в регионе работают 48 официальных центров тестирования ГТО в различных населенных пунктах и 41 специализированная площадка.
При этом развитие спортивной инфраструктуры помогает увеличить число участников всероссийского движения «Готов к труду и обороне». Так, с 2014 года тестирование и выполнение нормативов прошли около 230 тыс. волгоградцев, из которых 213 тыс. получили значки.