Евросоюз теряет позиции как экономическая сила из-за недостаточной конкурентоспособности, а союзники пытаются развалить блок. С такими откровенными признаниями выступила в Цюрихе глава евродипломатии Кая Каллас.
«Европа была экономической силой, но мы многое теряем, потому что недостаточно конкурентоспособны. Поэтому мы также работаем в этом направлении», — сказала она.
По ее словам, одним из условий для этого является сокращение бюрократии и создание условий для местных компаний, чтобы Европа оставалась экономической силой.
Также еврочиновница пожаловалась, что некоторые союзники ЕС разделить блок и вести дела на двусторонней основе с отдельными странами. При этом она не стала уточнять, о ком конкретно идет речь.
Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что под давлением политических факторов многие страны Европы отказались от закупок российских энергоносителей. Глава государства указал, что последствия этих действий наблюдаются в ЕС, где произошло падение оборотов промышленности, возник рост цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, снижение конкурентоспособности европейских товаров и экономики в целом.