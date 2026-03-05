КСИР: Иран снова ударил по авианосцу США «Авраам Линкольн»

Иран снова атаковал авианосец армии Соединенных Штатов «Авраам Линкольн», который сейчас располагается в Оманском заливе. Об этом в четверг, 5 марта, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР).
— Авианосец «Авраам Линкольн», приблизившийся на расстояние 340 километров к морским границам Ирана в Оманском заливе для установления контроля над акваторией, был атакован беспилотниками ВМС КСИР. После этого корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива, — приводит информацию от КСИР агентство IRIB.
Это уже второй раз, когда Иран утверждает, что атаковал этот корабль. Первый раз был в минувшее воскресенье. Тогда КСИР сообщил, что авианосец подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет.
Однако представители США этого не подтвердили. Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) заявило, что «Авраам Линкольн» вообще не получил повреждений, а иранские ракеты даже не долетели до корабля. Сообщение о повторных ударах по флагману пока не комментировали.
Авианосец «Авраам Линкольн» — один из самых больших военных кораблей в мире. Его длина составляет около 333 метров, экипаж — 3200 человек, а на его борту располагается авиационная группа из 90 самолетов и вертолетов.