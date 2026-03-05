Ричмонд
КСИР отчитался об ударе дронов по авианосцу США в Оманском заливе

Центральное командование иранской армии заявило, что их беспилотники атаковали американский авианосец, вошедший в Оманский залив. Целью удара стал «Авраам Линкольн», который, по данным Тегерана, подошёл к морским рубежам страны на расстояние 340 километров.

Источник: Life.ru

В заявлении подчёркивается, что корабль пытался установить контроль над акваторией. Однако после атаки ВМС КСИР судно было вынуждено ретироваться. Согласно распространённой информации, авианосец удалился от места событий более чем на тысячу километров.

Это уже второй подобный инцидент за короткий промежуток времени. Ранее иранские военные рапортовали об обстреле того же судна крылатыми ракетами. В обоих случаях представители США опровергают информацию о попаданиях по кораблю и его повреждениях.

Нынешняя эскалация напрямую связана с недавними действиями западной коалиции. В конце февраля Соединённые Штаты совместно с Израилем инициировали операцию против Ирана. В Тель-Авиве открыто заявили, что их главная цель — лишить Тегеран возможности создать ядерное оружие.

Вашингтон также выступил с рядом угроз в адрес республики, пообещав разгромить её флот и оборонные предприятия. Американское руководство даже призвало иранцев к свержению правящего режима. В ответ исламские силы регулярно атакуют позиции как израильских, так и американских военных, дислоцированных на Ближнем Востоке.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

