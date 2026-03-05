Ричмонд
В Ираке сделали заявление об обострении ситуации на Ближнем Востоке

Кабмин Ирака заявил, что не будет вмешиваться в войну США и Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Ирак не является стороной нынешнего конфликта на Ближнем Востоке и не собирается вмешиваться в дела соседних государств. Об этом агентству INA заявил официальный представитель иракского правительства Басем аль-Авади.

В кабмине подчеркнули, что диалог единственным возможным способом урегулирования ситуации. Аль-Авади также отметил, что Ирак не вмешивается во внутренние дела соседних стран, а также не допустит, чтобы территория государства использовалась как плацдарм для причинения вреда.

«Ирак отвергает войну и считает диалог и переговоры единственным способом решения проблем в регионе», — заявил он.

Ранее KP.RU писал, что здание Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Ираке подверглось удару беспилотника. При помощи ракет и беспилотников в Ираке были атакованы базы не только с американскими, но и с немецкими военными.

