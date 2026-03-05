В Ираке сделали заявление об обострении ситуации на Ближнем Востоке

В кабмине подчеркнули, что диалог единственным возможным способом урегулирования ситуации. Аль-Авади также отметил, что Ирак не вмешивается во внутренние дела соседних стран, а также не допустит, чтобы территория государства использовалась как плацдарм для причинения вреда.