Экс-футболист Шишкин назвал ЦСКА теневым претендентом на чемпионство

Московский ЦСКА является теневым претендентом на чемпионство в текущем сезоне РПЛ. Об этом сообщил бывший футболист Роман Шишкин в беседе с championat.com.
4 марта ЦСКА обыграл «Краснодар» со счётом 3:1 в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Шишкин отметил, что встреча получилась эмоциональной и энергичной. По его словам, вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев провёл потрясающий матч, а сам клуб в первом тайме действовал в своём стиле. Однако ЦСКА удивил тем, как отреагировал на пропущенный гол, продолжил гнуть свою линию и создавать моменты.
«Переламывать встречу с действующим чемпионом дорогого стоит. Самое главное, что не просто что-то залетало, а ЦСКА много обострял и бил. Армейцы — теневой претендент на чемпионство», — сказал Шишкин.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что полузащитник команды Данила Козлов не симулировал пенальти. Наставник считает, что пенальти «нарисовал» арбитр, а не игрок.
Ранее футболист Валерий Масалитин заявил, что в матче с «Краснодаром» помог настрой Челестини.