Экс-футболист Шишкин назвал ЦСКА теневым претендентом на чемпионство

Шишкин отметил, что встреча получилась эмоциональной и энергичной. По его словам, вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев провёл потрясающий матч, а сам клуб в первом тайме действовал в своём стиле. Однако ЦСКА удивил тем, как отреагировал на пропущенный гол, продолжил гнуть свою линию и создавать моменты.