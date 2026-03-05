Ричмонд
Ромашина: паралимпийцы РФ находятся в отличной форме

Светлана Ромашина заявила, что паралимпийцы РФ находятся в отличной форме и добьются успехов.

Источник: Аргументы и факты

Российские паралимпийцы находятся в отличной форме в преддверии Игр, заявила главный тренер сборной РФ по синхронному плаванию и семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

«Уверена, что наши ребята в отличной форме, поэтому они обязательно добьются успехов и хороших результатов», — приводит ТАСС слова Светланы Ромашиной.

Она пожелала российским спортсменам спокойствия, душевного равновения и побед. Светлана Ромашина назвала атлетов гордостью России и выразила уверенность в их успехах, поскольку «за ними целая страна».

Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 15 марта. Приглашения на соревнования получили шесть россиян. Они будут выступать с флагом и гимном.