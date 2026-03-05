Ричмонд
Опять похолодание: В Молдове ночью будут морозы, днем еще терпимо

Прогноз погоды в Молдове на пятницу, 6 марта 2026.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 6 марта 2026, в Молдове будет холоднее, чем в предыдущие дни — +9…+10 градусов.

Преимущественно облачно.

Осадков не ожидается.

Ночью температура воздуха опустится и вовсе …-3 градуса.

В последующие сутки немного потеплеет.

Читайте также:

Молдова слишком борзо отказалась от того, что у нее было, повесившись на петле новой зависимости: В стране снова ЧП — что это значит и почему ждем новых пакостей от властей.

Молдова вводит режим повышенной готовности в энергетике — мы это уже проходили (далее…).

В Молдове — полный апокалипсис, а у правительства — лишь состояние легкой тревоги: Гордый и культовый проект «энергонезависимость» с треском провалился.

Когда страна накрывается медным тазом, когда крышка всему, что еще хоть как-то функционирует в Молдове, руководство республики называет это мягким словом — тревога (далее…).

Водители в шоке от стремительного роста цен на нефтепродукты: «Всё только начинается, и помогать никто не будет».

Резкий рост цен на топливо и продукты вызывает у людей тревогу и стресс (далее…).