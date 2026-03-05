Опять похолодание: В Молдове ночью будут морозы, днем еще терпимо

В пятницу, 6 марта 2026, в Молдове будет холоднее, чем в предыдущие дни — +9…+10 градусов.
Преимущественно облачно.
Осадков не ожидается.
Ночью температура воздуха опустится и вовсе …-3 градуса.
В последующие сутки немного потеплеет.
