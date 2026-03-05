Разлив нефтепродуктов ликвидировали спасатели Волгограда на учениях

В ходе учений спасатели отработали операции по локализации ЧП, а также устранению последствий. С тренировочным заданием специалисты успешно справились. Такие мероприятия у городских спасателей проходят на постоянной основе. Месяцем ранее они в учебном порядке локализовали выброс токсичных веществ, используя специальный магнитный пластырь.