Разлив нефтепродуктов ликвидировали спасатели Волгограда на учениях

Специалисты оперативной службы отработали алгоритмы действий по ликвидации ЧП на потенциально-опасном производстве.

В областном центре на потенциально опасном производственном предприятии специалисты «Службы спасения Волгограда» тренировочно устранили разлив нефтепродуктов.

В ходе учений спасатели отработали операции по локализации ЧП, а также устранению последствий. С тренировочным заданием специалисты успешно справились. Такие мероприятия у городских спасателей проходят на постоянной основе. Месяцем ранее они в учебном порядке локализовали выброс токсичных веществ, используя специальный магнитный пластырь.

Также ранее стало известно, что спасательные ведомства начали подготовку к пожароопасному сезону.