Разлив нефтепродуктов ликвидировали спасатели Волгограда на учениях

В областном центре на потенциально опасном производственном предприятии специалисты «Службы спасения Волгограда» тренировочно устранили разлив нефтепродуктов.
В ходе учений спасатели отработали операции по локализации ЧП, а также устранению последствий. С тренировочным заданием специалисты успешно справились. Такие мероприятия у городских спасателей проходят на постоянной основе. Месяцем ранее они в учебном порядке локализовали выброс токсичных веществ, используя специальный магнитный пластырь.
Также ранее стало известно, что спасательные ведомства начали подготовку к пожароопасному сезону.