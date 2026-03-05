Вураско: подаренные на 8 Марта умные гаджеты могут быть уязвимы для хакеров

Умные гаджеты, которые мужчины дарят женщинам на 8 Марта, могут быть уязвимы для хакеров. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал эксперт Александр Вураско.
Он посоветовал выбирать устройства проверенных производителей с регулярными обновлениями, защищать их сложными паролями и включать двухфакторную аутентификацию. Отмечается, что самыми популярными подарками у женщин являются умные колонки. Их используют 72 процента опрошенных.
Эксперт Алексей Ахмеев в беседе с «Газетой.Ru» заявил об активизации мошенников перед 8 Марта. Среди популярных схем он назвал фишинговые сайты с огромными скидками, фальшивые знакомства с предложением оплатить билеты, ложные подарки от СПА-салонов, а также вредоносные приложения с подарочными сертификатами. Эксперт призвал сохранять бдительность и настороженно относиться к внезапным выгодным предложениям.
Ранее юрист Кырлан Марчел призвал не спорить с мошенниками и не разыгрывать их.