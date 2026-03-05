Остеопат Скляр привела пять советов, которые сохранят здоровье спины

Наиболее разрушительной привычкой для шеи и поясницы врач назвала сон на животе. В этой позе позвоночник остается скрученным на протяжении всей ночи. Оптимальными положениями для отдыха являются сон на спине или на боку. Если вы предпочитаете спать на боку, необходимо обеспечить прямую линию позвоночника.