Остеопат Скляр привела пять советов, которые сохранят здоровье спины

Постоянное ношение обуви на каблуке выше четырех сантиметров — прямой путь к проблемам с позвоночником. Аналогичный вред наносит и привычка спать на животе. Об этом предупредила остеопат Елена Скляр.
По словам медика, высокие каблуки критически меняют биомеханику тела. Дело в том, что они сдвигают центр тяжести таза вперед, провоцируя опасный избыточный прогиб в пояснице, что неизбежно ведет к болям. Доктор добавила, что обувь для ежедневного ношения должна быть максимально физиологичной.
Скляр посоветовала всем, чья работа связана с длительным сидением, устраивать пятиминутные «активные паузы» каждые 45−60 минут. Короткие упражнения для спины, плеч, шеи и ног, а также простая прогулка по офису снимут напряжение с межпозвонковых дисков и активизируют кровообращение.
Кроме того, врач предостерегла от модной привычки сидеть нога на ногу. Она вызывает перекос таза, увеличивает нагрузку на поясницу и мешает нормальному оттоку венозной крови. Для поддержания здоровья позвоночника рекомендуются регулярные физические нагрузки три-четыре раза в неделю по 40−60 минут.
Наиболее разрушительной привычкой для шеи и поясницы врач назвала сон на животе. В этой позе позвоночник остается скрученным на протяжении всей ночи. Оптимальными положениями для отдыха являются сон на спине или на боку. Если вы предпочитаете спать на боку, необходимо обеспечить прямую линию позвоночника.
— Следите, чтобы подушка заполняла промежуток между плечом и головой — тогда позвоночник остается прямым. Также подкладывайте подушку-сосиску между колен, чтобы избежать скручивания в пояснично-крестцовом отделе, — передает слова Скляр News.ru.
