Беглов поручил выплатить Гуменнику почти 350 тысяч рублей за выступление на ОИ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился выделить почти 350 тысяч рублей российскому фигуристу Петру Гуменнику за его выступление в мужском одиночном катании на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщила пресс-служба правительства Северной столицы.
— Учредить премии правительства Санкт-Петербурга «За достижение высоких спортивных результатов на XXV Олимпийских зимних играх 2026 года в городах Милане и Кортина-д-Ампеццо (Италия)». За шестое место — 344 827,59 рубля, — говорится в публикации.
Кроме того, шорт-трекист Иван Посашков из Санкт-Петербурга также получит выплату за участие в Играх в размере 57 471,27 рубля. Тренеры спортсменов получат такие же суммы, как и их подопечные.
В правительстве Петербурга планируют осуществить выплаты до конца апреля и провести отдельную церемонию награждения, передает ТАСС со ссылкой на материал.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение, что Петр Гуменник должен был получить медаль на Олимпийских играх в Италии. Она подчеркнула, что спортсмена сперва «прибили», а потом «обокрали». По ее мнению, Гуменник проявил себя лучше всех других российских спортсменов, участвовавших в Играх.
