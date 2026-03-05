Беглов поручил выплатить Гуменнику почти 350 тысяч рублей за выступление на ОИ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение, что Петр Гуменник должен был получить медаль на Олимпийских играх в Италии. Она подчеркнула, что спортсмена сперва «прибили», а потом «обокрали». По ее мнению, Гуменник проявил себя лучше всех других российских спортсменов, участвовавших в Играх.