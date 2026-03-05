«Единая Россия» отправит волонтеров в регионы с высоким риском паводков

«Единая Россия» запустила мониторинг паводковой ситуации в регионах. Партия взяла на особый контроль территории, в которых существует высокий риск подтопления. Об этом 5 марта сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
По его словам, представители партии будут работать совместно с МЧС РФ и партнерскими организациями. При необходимости будет организован сбор гуманитарной помощи и ее доставка в пострадавшие районы.
«Свои волонтёрские возможности партии надо применить везде, где есть угроза паводка. При необходимости — мобилизовать наш партийный актив в зоне возможных бедствий. Направить добровольцев из соседних регионов. Организовать сбор и доставку гуманитарной помощи», — сообщил Владимир Якушев.
В числе приоритетных задач он назвал особый контроль за зонами повышенного риска. На помощь жителям направят активистов «Молодой Гвардии», представителей студенческих отрядов и ассоциаций волонтёрских центров. Владимир Якушев отметил, что к этой работе также подключатся депутаты «Единой России» всех уровней.
«Наши депутаты всех уровней должны работать не в кабинетах, а на земле, быть не наблюдателями, а координаторами и организаторами реальной помощи. И там, где эта помощь необходима людям», — подчеркнул секретарь Генсовета партии.
По прогнозам Росгидромета, снежная зима в этом году может привести к паводкам в 42 регионах. Как сообщил заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Вячеслав Бутко, на федеральном и региональном уровнях созданы межведомственные рабочие группы. В них вошли представители органов власти и профильных организаций, которые уже подключились к мониторингу.
По словам уполномоченного по работе с волонтёрскими группами «Единой России» в зонах ЧС Игоря Кастюкевича, важно грамотно интегрировать добровольцев в уже налаженные схемы взаимодействия уполномоченных служб. Это необходимо для того, чтобы волонтеры не дублировали действия МЧС и других организаций, а эффективно дополняли их. Он уточнил, что активисты могут прочищать водоотводные канавы, расчищать крыши и фундаменты зданий социальных организаций, помогать убирать снег с кровли домов одиноких пенсионеров и многодетных семей. Кроме того, в задачи волонтеров входит работа в мониторинговых группах, информирование жителей, организация пунктов временного проживания и помощь пострадавшим людям. Добровольцы также будут принимать участие в эвакуации граждан и работе по расчистке завалов и откачке воды из подвалов.
Регионы, в которых особенно высок риск паводков, уже организовали работу по мониторингу ситуации. В Иркутской области активисты «Единой России» обходят территорию, заблаговременно проверяют пункты временного размещения и готовятся организовать сбор помощи, если в этом возникнет необходимость.
В Курской области паводковую обстановку мониторит Центр управления кризисными ситуациями. Его специалисты изучают, в том числе съемки из космоса. Владимир Якушев подчеркнул, что в регионе накоплен большой опыт добровольческой работы, который поможет бороться с паводком. С июля 2025 года в области работает волонтерский лагерь «Курский рубеж».