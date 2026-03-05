Ричмонд
Аракчи заявил о провале плана Трампа в войне с Ираном

Глава МИД Ирана заявил, что США провалились, не сумев добиться быстрой победы.

США провалились, не сумев добиться своей главной цели — быстрой победы над Ираном. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в соцсетях.

«План А по чистой и быстрой военной победе провалился, господин президент. Ваш план Б станет еще большим провалом», — написал Аракчи.

По словам дипломата, шанс на ядерную сделку с США сгорел после того, как сторонники подхода «Америка — в последнюю очередь» скрыли значительный прогресс, который был достигнут в ходе переговоров.

Ранее KP.RU писал, что Иран не намерен атаковать территорию Соединенных Штатов Америки. Глава МИД Ирана заявил, что военные силы США расположены в странах Ближнего Востока, в связи с чем иранской стороне нет необходимости двигаться за пределы этих рамок.

