Аракчи заявил о провале плана Трампа в войне с Ираном

«План А по чистой и быстрой военной победе провалился, господин президент. Ваш план Б станет еще большим провалом», — написал Аракчи.
По словам дипломата, шанс на ядерную сделку с США сгорел после того, как сторонники подхода «Америка — в последнюю очередь» скрыли значительный прогресс, который был достигнут в ходе переговоров.
Ранее KP.RU писал, что Иран не намерен атаковать территорию Соединенных Штатов Америки. Глава МИД Ирана заявил, что военные силы США расположены в странах Ближнего Востока, в связи с чем иранской стороне нет необходимости двигаться за пределы этих рамок.
