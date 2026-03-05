Врач Корнилова рассказала, чем полезная квашеная капуста

Врач-гастроэнтеролог Вероника Корнилова в разговоре с aif.ru рассказала, что еда, подвергшаяся ферментации, как, например, квашеная капуста, становится более полезной.
«Ферментация — это естественный процесс брожения, при котором полезные микроорганизмы, бактерии или грибки, расщепляют сахара, превращая их в органические кислоты — молочную, пропионовую, уксусную. Они и есть натуральные консерванты, защищающие продукт от порчи и придающие ей новые вкусы и большую пищевую ценность», — рассказала эксперт.
По словам врача, в отличие от многих видов кулинарной обработки, таких как жарка, варка, маринование в уксусе, ферментация делает продукт «живым» — в нем возникают полезные бактерии, которые поддерживают здоровье ЖКТ.
«Так, например, аскорбиновая кислота, теряющаяся при термической обработке, в квашеных овощах остается практически на том же уровне, что и в свежем продукте, а ее биодоступность даже возрастает. К тому же после ферментации, многие полезные бактерии дополнительно обогащают продукт витаминами группы В, К и С», — замечает Корнилова.
Ферментированные продукты, по словам эксперта, являются натуральными пробиотиками, и улучшают состояние микробиома кишечника и иммунитет. «Также многие из них обладают антимикробными свойствами». Кроме квашеной капусты к ферментированным продуктам относятся соленые огурцы, домашний йогурт, капуста кимчи.
