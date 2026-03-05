Сябитова — Милонову: хотеть дорогой подарок на 8 Марта — личное дело женщины

Телеведущая и сваха Роза Сябитова вступилась за россиянок, которых в преддверии праздника, по ее мнению, незаслуженно обидел депутат Виталий Милонов.
Парламентарий в беседе с «Абзацем» поделился своим взглядом, может ли женщина требовать дорогой подарок на 8 марта.
Милонов напомнил, что Международный женский день призван напомнить о борьбе за равноправие. А если он воспринимается как повод получить подарок, то можно говорить о «продажной любови». Получаются «проституточные отношения», резюмировал Милонов.
Роза Сябитова заявила Ридусу, что возмущена этой оценкой и желание получить на праздник дорогой подарок — это личное дело женщины. И вовсе не повод «смешивать всех по одному стереотипу».
Знаменитая сваха отметила, что ей даже жаль депутата, который воспринимает всех женщин через данную призму.