Сябитова — Милонову: хотеть дорогой подарок на 8 Марта — личное дело женщины

Сваха не сдержала эмоций, услышав слова депутата о женщинах.

Источник: Комсомольская правда

Телеведущая и сваха Роза Сябитова вступилась за россиянок, которых в преддверии праздника, по ее мнению, незаслуженно обидел депутат Виталий Милонов.

Парламентарий в беседе с «Абзацем» поделился своим взглядом, может ли женщина требовать дорогой подарок на 8 марта.

Милонов напомнил, что Международный женский день призван напомнить о борьбе за равноправие. А если он воспринимается как повод получить подарок, то можно говорить о «продажной любови». Получаются «проституточные отношения», резюмировал Милонов.

Роза Сябитова заявила Ридусу, что возмущена этой оценкой и желание получить на праздник дорогой подарок — это личное дело женщины. И вовсе не повод «смешивать всех по одному стереотипу».

Знаменитая сваха отметила, что ей даже жаль депутата, который воспринимает всех женщин через данную призму.

