В Совфеде предложили ввести отработку для выпускников строительных вузов

Кроме того, в проекте содержится рекомендация ведомствам рассмотреть возможность разработки мер поддержки для молодых перспективных кандидатов наук и аспирантов, которые планируют заниматься педагогической деятельностью в области строительных дисциплин. В частности, предлагается выделение специализированного жилищного фонда для проживания таких специалистов и оказание финансовой поддержки в форме ежемесячной стипендии или надбавки, передает ТАСС.