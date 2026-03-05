В Совфеде предложили ввести отработку для выпускников строительных вузов

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера рекомендовал Министерству строительства, Министерству просвещения и Министерству науки и высшего образования рассмотреть возможность введения обязательной отработки по специальности для выпускников строительных вузов, обучавшихся на бюджетной основе. Об этом говорится в проекте рекомендаций круглого стола комитета на тему «Развитие кадрового потенциала строительной отрасли».
В проекте указывается, что Минстрой, Минпросвещения и Минобрнауки должны обратить внимание на необходимость закрепления обязательной отработки для выпускников строительных вузов, получивших образование за счет бюджетных средств.
Кроме того, в проекте содержится рекомендация ведомствам рассмотреть возможность разработки мер поддержки для молодых перспективных кандидатов наук и аспирантов, которые планируют заниматься педагогической деятельностью в области строительных дисциплин. В частности, предлагается выделение специализированного жилищного фонда для проживания таких специалистов и оказание финансовой поддержки в форме ежемесячной стипендии или надбавки, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин также подписал закон, который обязывает выпускников медицинских вузов проходить трехлетнюю отработку по специальности после окончания учебы.