Видео запуска Ираном ракеты «Хорремшехр-4» дальностью в 4000 км появилось в Сети

В соцсетях появилось видео запуска баллистической ракеты средней дальности «Хорремшехр-4» с боевой частью весом 1,5 тонны и дальностью четыре тысячи километров.
На кадрах показано применение двух ракет в темное время суток по объектам на территории Израиля.
Масса боевой части такой ракеты может быть разной. Так, имеется модификация с весом боевой части около 1,5 тонн. При этом у Ирана есть и трехтонный вариант боеголовки.
По некоторым данным, дальность «Хорремшехр-4» около двух тысяч километров. Однако, с облегченной боевой часть эта ракета может наносить удары на расстояние более чем в четыре тысячи километров.
Как писал сайт KP.RU, 3 марта вооруженные силы Ирана применили сверхтяжелую ракету нового типа для удара по объектам США на Ближнем Востоке.