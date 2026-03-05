Ричмонд
Путин поручил разобраться с сохранением репродуктивного здоровья бойцов СВО

Президент России Владимир Путин в четверг, 5 марта, согласился с тем, что необходимо разработать меры для защиты репродуктивного здоровья военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Глава государства встретился в Кремле с представительницами разных профессий. Этот вопрос подняла капитан медицинской службы хирургического отделения операционно-перевязочного взвода Юлия Муллагалиева. Она акцентировала внимание на острой необходимости охраны репродуктивного здоровья солдат.

— Я полностью с этим согласен. Условия, в которых несут службу наши ребята, очень суровые. Это не только опасно для жизни и здоровья, но и изнурительно — они спят на земле, это тяжелый труд, — прокомментировал Путин.

Президент пообещал лично изучить предложенные меры защиты, после чего передаст эту информацию в Министерство здравоохранения для дальнейшей проработки, передает РИА Новости.

Кроме того, российский лидер поручил обеспечить предоставление мер поддержки семьям погибших бойцов СВО, а также ускорить разработку и утверждение критериев для передачи автодорог в собственность регионам.