Путин поручил разобраться с сохранением репродуктивного здоровья бойцов СВО

Президент России Владимир Путин в четверг, 5 марта, согласился с тем, что необходимо разработать меры для защиты репродуктивного здоровья военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине.
Глава государства встретился в Кремле с представительницами разных профессий. Этот вопрос подняла капитан медицинской службы хирургического отделения операционно-перевязочного взвода Юлия Муллагалиева. Она акцентировала внимание на острой необходимости охраны репродуктивного здоровья солдат.
— Я полностью с этим согласен. Условия, в которых несут службу наши ребята, очень суровые. Это не только опасно для жизни и здоровья, но и изнурительно — они спят на земле, это тяжелый труд, — прокомментировал Путин.
Президент пообещал лично изучить предложенные меры защиты, после чего передаст эту информацию в Министерство здравоохранения для дальнейшей проработки, передает РИА Новости.
Кроме того, российский лидер поручил обеспечить предоставление мер поддержки семьям погибших бойцов СВО, а также ускорить разработку и утверждение критериев для передачи автодорог в собственность регионам.