«Где птичка?»: Путин пошутил во время съемки с участницами встречи в Кремле

Президент России Владимир Путин пошутил о «птичке» во время совместной фотосессии с женщинами-военными, медиками, военкорами, а также представительницами рабочих и творческих профессий в Кремле. Видео опубликовал корреспондент информационной службы «Вести» Павел Зарубин.
— Где птичка? Не вылетает, — пошутил на видео российский лидер, обращаясь к фотографу.
Кроме того, президент подарил каждой участнице встречи букет цветов.
На встрече российский лидер поздравил женщин с наступающим Международным женским днем, который назвал замечательным весенним праздником.
На встрече с представительницами различных профессий поднял вопрос об использовании систем связи в зоне специальной военной операции на Украине. Президент обратил внимание на то, что использовать неподконтрольные каналы связи, например мессенджер Telegram, может быть опасно. Он задал вопрос об этом командиру батальона связи.
В этот же день Путин поздравил народную артистку РФ, актрису театра и кино Елену Яковлеву с юбилеем. Глава государства отметил, что артистка относится к плеяде талантливых и творчески востребованных актрис. Президент также пожелал ей крепкого здоровья и неиссякаемого вдохновения.