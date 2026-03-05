Экс-футболист Мор: ЦСКА произвёл мощное впечатление в игре с «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил «Газете.Ru», что полностью доволен своей командой. Он отметил, что в первом тайме ЦСКА не реализовал шесть-семь моментов. Он подчеркнул, что гол соперника случился лишь после ошибки. Во втором тайме, как отметил Челестини, его команда провела идеальный матч от первой до последней минуты.