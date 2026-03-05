Экс-футболист Мор: ЦСКА произвёл мощное впечатление в игре с «Краснодаром»

4 марта ЦСКА обыграл «Краснодар» со счётом 3:1 в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Мор заявил, что армейцы были явно сильнее соперника. По его словам, доминация ЦСКА не прекратилась даже после того, как на поле вышли основные игроки «Краснодара». Пропущенный гол не изменил ход встречи, и победа московского клуба стала абсолютно заслуженной, добавил он.
«ЦСКА произвел очень мощное впечатление», — сказал Мор.
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил «Газете.Ru», что полностью доволен своей командой. Он отметил, что в первом тайме ЦСКА не реализовал шесть-семь моментов. Он подчеркнул, что гол соперника случился лишь после ошибки. Во втором тайме, как отметил Челестини, его команда провела идеальный матч от первой до последней минуты.
Ранее бывший футболист Роман Шишкин назвал ЦСКА теневым претендентом на чемпионство.