Трамп: Зеленский является преградой для заключения мира на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует «взяться за дело и заключить сделку». Об этом он рассказал в интервью изданию Politico.
По мнению американского лидера, Зеленский не проявляет достаточной готовности к переговорам. Трамп также отметил, что украинский президент находится в слабой позиции для ведения переговоров.
— Немыслимо, что он является препятствием. У вас нет козырей в рукаве. А теперь у него их стало еще меньше, — отметил Трамп.
Глава Белого дома снова подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин заинтересован в заключении соглашения, в то время как украинский лидер «не проявляет достаточной готовности» к этому. Трамп добавил, что переговорный процесс продолжается.
26 февраля в СМИ появилась информация о том, что в последнем разговоре с Владимиром Зеленским глава Белого дома выразил желание, чтобы конфликт на Украине завершился в течение месяца. При этом, по данным журналистов, между Москвой и Киевом сохраняются значительные разногласия, особенно по вопросу территорий.