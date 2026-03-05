Спецназ США высадился в нескольких стратегических пустынных районах Ирака

Спецназ США провел вертолетные десанты в нескольких стратегических пустынных районах Ирака. Об этом пишет курдское издание Rudaw.
Сообщается, что американские войска использовали от 5 до 7 вертолетов для высадки подразделений в стратегических пунктах в районе Рутба, включая район Шанана возле Нухайба и район Чалабат.
По информации журналистов, 4 марта произошли боевые столкновения между американским спецназом и подразделениями иракской армии. Один иракский солдат погиб, еще двое получили ранения. Кроме того, два внедорожника Humvee, принадлежащих армии Ирака, были повреждены или сожжены.
Иракские официальные лица выступили с заявлением, что военнослужащие США открыли огонь, когда местный конвой находился на расстоянии нескольких километров. Местные власти предполагают, развертывание могло быть связано с разведкой или сбором информации.
Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что иракские курды якобы начали наступление на Иран. При этом источники в органах безопасности Ирана опровергли эти сведения. Кроме того, сообщалось, что ЦРУ намерено поставить оружие курдским формированиям на западе Ирана, чтобы спровоцировать выступления против правительства.