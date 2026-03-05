Госдолг Ростовской области превысил 40 миллиардов рублей

Размер госдолга Ростовской области превышает 40 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Городской репортер» со ссылкой на официальный портал правовой информации региона.
На 1 января 2026 года долг составил 40,8 млрд рублей. В текущем году на его обслуживание заложили больше 1,7 млрд рублей. Это серьезная нагрузка на бюджет, которая может ограничить финансирование социальных программ.
Прогнозы показывают, что долг будет быстро расти. К началу 2027 года он достигнет 66,7 млрд рублей, через год — 86,3 млрд, а к 2029 году — 111,2 млрд рублей. За три года сумма увеличится почти втрое.
Власти признают, что такая динамика требует строгого контроля расходов. Нужно искать дополнительные доходы и оптимизировать бюджет, чтобы избежать давления на экономику региона.
При этом большую часть долга составляют бюджетные кредиты из федерального центра под низкий процент — не выше 3%. Доля коммерческих займов пока небольшая, около 12%. Однако ситуация может измениться: этим летом в бюджет внесли дополнительные расходы на сумму более 20 млрд рублей, половина из них пошла на поддержку участников СВО и их семей. Это вынудило регион готовить кредитные линии в банках почти на 25 млрд рублей под ставку до 20,5%%.
Чтобы справляться с нагрузкой, область планирует впервые с 90-х годов разместить гособлигации на 28 млрд рублей. Это выгоднее, чем брать дорогие банковские кредиты. Муниципалитетам тоже помогают: Ростов-на-Дону может списать более миллиарда рублей долга перед областью. Таганрог привлечет бюджетный кредит под 0,1% для погашения коммерческих займов.
