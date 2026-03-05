Госдолг Ростовской области превысил 40 миллиардов рублей

При этом большую часть долга составляют бюджетные кредиты из федерального центра под низкий процент — не выше 3%. Доля коммерческих займов пока небольшая, около 12%. Однако ситуация может измениться: этим летом в бюджет внесли дополнительные расходы на сумму более 20 млрд рублей, половина из них пошла на поддержку участников СВО и их семей. Это вынудило регион готовить кредитные линии в банках почти на 25 млрд рублей под ставку до 20,5%%.