Бывшего замминистра обороны РФ Цаликова отправили под домашний арест

«Басманный районный суд города Москвы 5 марта 2026 года удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 29 суток в отношении… Цаликова Руслана Хаджисмеловича», — говорится в публикации.