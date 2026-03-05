Бывшего замминистра обороны РФ Цаликова отправили под домашний арест

Басманный районный суд города Москвы отправил под домашний арест бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова, передает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.
«Басманный районный суд города Москвы 5 марта 2026 года удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 29 суток в отношении… Цаликова Руслана Хаджисмеловича», — говорится в публикации.
Следствие полагает, что бывший первый замглавы Минобороны РФ организовал преступное сообщество, участники которого в 2017 — 2024 годах похищали и отмывали бюджетные деньги.