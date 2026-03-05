Ричмонд
Бывшего замминистра обороны РФ Цаликова отправили под домашний арест

Басманный районный суд города Москвы отправил под домашний арест бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова.

Басманный районный суд города Москвы отправил под домашний арест бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова, передает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

«Басманный районный суд города Москвы 5 марта 2026 года удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 29 суток в отношении… Цаликова Руслана Хаджисмеловича», — говорится в публикации.

Следствие полагает, что бывший первый замглавы Минобороны РФ организовал преступное сообщество, участники которого в 2017 — 2024 годах похищали и отмывали бюджетные деньги.