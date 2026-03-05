Светлана Ромашина: российские паралимпийцы в отличной форме и готовы к старту

Российские паралимпийцы находятся в отличной физической форме в преддверии зимних Игр и обязательно добьются высоких результатов. Такое мнение в беседе с журналистами ТАСС выразила семикратная олимпийская чемпионка, главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина.
Именитая спортсменка подчеркнула, что атлеты являются настоящей гордостью государства, и миллионы граждан будут внимательно следить за их выступлениями, обеспечивая колоссальную поддержку.
«Хочу пожелать нашим ребятам прежде всего спокойствия, душевного равновесия и, конечно же, побед. А они обязательно будут, потому что за ними целая страна», — заявила Ромашина.
«Я знаю, я уверена, что наши ребята в отличной форме, поэтому они обязательно добьются успехов и хороших результатов», — добавила Ромашина.
Сами соревнования пройдут на территории итальянских городов Милан и Кортина-д’Ампеццо в период с 6 по 15 марта. Двусторонние приглашения для участия в турнире получили шесть отечественных спортсменов. За медали в горнолыжном спорте поборются трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина. В лыжных гонках страну представят многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер мирового первенства Анастасия Багиян в паре с лидером Сергеем Синякиным. В соревнованиях по парасноуборду выступят Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.
Право полноценно выступать на международных стартах с использованием национального флага и гимна появилось у россиян после того, как в сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (МПК) восстановил членство Паралимпийского комитета России. Оценивая это событие, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что агентство тем самым защитило фундаментальные основы паралимпизма. Представитель Кремля также выразил надежду, что МПК сможет выдержать оказываемое на него политическое давление в связи с допуском российской сборной.