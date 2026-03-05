Светлана Ромашина: российские паралимпийцы в отличной форме и готовы к старту

Сами соревнования пройдут на территории итальянских городов Милан и Кортина-д’Ампеццо в период с 6 по 15 марта. Двусторонние приглашения для участия в турнире получили шесть отечественных спортсменов. За медали в горнолыжном спорте поборются трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина. В лыжных гонках страну представят многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер мирового первенства Анастасия Багиян в паре с лидером Сергеем Синякиным. В соревнованиях по парасноуборду выступят Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.