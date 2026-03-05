Офтальмолог Максяшин рассказал, как снизить риск развития глаукомы

Затуманивание взгляда, появление ореолов вокруг источников света и ухудшение бокового зрения могут сигнализировать о развитии глаукомы. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный внештатный специалист-офтальмолог минздрава Новгородской области Александр Максяшин.
Врач пояснил, что глаукому называют «тихим вором» зрения из-за ее бессимптомного течения. Заболевание связано с повышением внутриглазного давления, которое человек не ощущает, и зрительные функции при этом необратимо снижаются. Чтобы минимизировать риск, всем после 40 лет необходимо регулярно посещать офтальмолога и измерять внутриглазное давление, поскольку в этом возрасте начинаются склеротические изменения, способные нарушить отток внутриглазной жидкости.
Глаукома может быть врожденной, вторичной из-за травм или наследственной, добавил Максяшин. Специфической профилактики не существует, важно лишь раннее выявление. Врач рекомендовал соблюдать режим труда и отдыха, читать при хорошем освещении, отказаться от алкоголя и курения. Тревожными признаками, помимо затуманивания и ореолов, он назвал плавающие помутнения и сужение полей зрения.
Лечение глаукомы, по словам офтальмолога, начинается с консервативной терапии препаратами, снижающими внутриглазное давление. При неэффективности применяют лазерную хирургию в амбулаторных условиях или полноценную операцию по созданию новой дренажной системы. Пациентам с глаукомой следует избегать сотрясений и ушибов, но в остальном ограничений по образу жизни нет, заключил специалист.
