Офтальмолог Максяшин рассказал, как снизить риск развития глаукомы

Врач пояснил, что глаукому называют «тихим вором» зрения из-за ее бессимптомного течения. Заболевание связано с повышением внутриглазного давления, которое человек не ощущает, и зрительные функции при этом необратимо снижаются. Чтобы минимизировать риск, всем после 40 лет необходимо регулярно посещать офтальмолога и измерять внутриглазное давление, поскольку в этом возрасте начинаются склеротические изменения, способные нарушить отток внутриглазной жидкости.