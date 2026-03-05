Оружие — скальпель и жгут: истории девушек, несущих службу в зоне СВО

В зоне специальной военной операции несут службу тысячи женщин. Вопреки стереотипам и общественному мнению они защищают Родину наравне с мужчинами, проявляют отвагу и героизм, а также, как никто другой, умеют найти нужные слова, чтобы поддержать своих товарищей. Их вклад в вооруженных силах переоценить невозможно. В преддверии праздника «Вечерняя Москва» рассказывает истории женщин — участниц СВО.
Они умеют сочетать элегантные платья с бронежилетами, а косметичку в их вещмешках давно заменила тактическая аптечка. В преддверии 8 Марта мы привыкли говорить о женщинах как о хранительницах домашнего очага, но для героинь нашей полосы понятия «Родина» и «дом» стали неразделимы. С начала специальной военной операции тысячи женщин в погонах сделали свой выбор. Несмотря на отказы в военкоматах и тревогу близких, они оказались там, где нужнее всего, — на передовой, в госпиталях, на узлах связи. Наша полоса — о четырех судьбах, четырех женских характерах. О тех, для кого стальная воля и хрупкость — две стороны одной медали.
Оружие — скальпель и жгут.
Когда прапорщик Ангелина Манова заходит в расположение, сослуживцы встречают ее улыбками. Для 120 бойцов она не просто старший медперсонал, а «Сова» — символ мудрости, а порой и… повод для шуток.
— Бывает, стучатся ко мне: «Сова, открывай, Медведь пришел!» — смеется Ангелина.
В этом позывном, доставшемся ей, по признанию девушки, еще в 2022-м, сошлось все: и нелюбовь к ранним подъемам, и редкая мудрость, и стальной характер, который прячется за мягкой улыбкой.
К 32 годам Ангелина прошла такую школу жизни, что хватило бы на несколько фильмов. В профессию она пробивалась с самых низов — с должности санитарки в операционном блоке. Ночные смены, никаких поблажек, тяжелая физическая работа — это закалило и без того несгибаемый характер еще очень юной девушки. Наблюдая за хирургами, впитывая каждую мелочь, она поняла главное: ее место там, где кипит работа, где счет идет на секунды, там, где сложнее всего.
— Я пошла в оперблок, потому что спокойная работа не для меня. Хотелось быть в гуще событий, видеть, как работают хирурги, учиться у них, — вспоминает Ангелина.
Когда грянула пандемия COVID-19, Ангелина не раздумывая ушла в «красную» зону в Подольске. Одна из первых студенток, она напросилась туда сама и, несмотря на разлуку с родными, с блеском отработала три тяжелые волны. Потом была скорая помощь — школа мгновенных решений, где нет права на ошибку. Казалось бы, гражданская карьера сложилась. Но в 2022 году, глядя на кадры из зоны спецоперации, она твердо решила: ее место там.
Дальше начались мытарства по военкоматам. В местном отделении ей грубо ответили: «Мы женщин не берем». В областном повторили ту же фразу. Но Ангелина — из той породы людей, которые не принимают отказы. По совету сестры она позвонила напрямую в подольский военный госпиталь. Разговор с незнакомым мужчиной по ту сторону трубки изменил все.
— До сих пор помню то волнение и даже легкое неверие, которое испытывала во время звонка: стараюсь виду не подавать, уверено спрашиваю: «А туда отправляете?». Пауза. Он говорит: «А вы хотите туда?». Я твердо отвечаю: «Хочу», — а у самой сердце вот-вот из груди выскочит. Он: «Приезжайте, поедете». Я не поверила, — вспоминает Ангелина.
С предписанием на руках она вернулась в военкомат. Сотрудник, еще недавно отказывавший ей, побледнел, но когда Ангелина твердо сказала: «Я еду на Донбасс», он сдался. Так Ангелина стала первой женщиной из своего города в зоне проведения спецоперации.
Сегодня на груди Ангелины четыре награды, среди которых две государственные — медали «За отвагу» и «За спасение погибавших».
— Когда я смотрела сюжеты с награждениями по телевизору, мне казалось, что это такая радость. На самом деле подобные награды даются очень дорогой ценой, — тихо признается она.
Быть женщиной на войне, по ее словам, — значит уметь быть разной. Строгий прапорщик, требующий порядка в медвзводе, и заботливая старшая сестра для сотни бойцов, которые называют ее «наша “Сова”. В отличие от мужчин, ее оружие не автомат, а скальпель и жгут.
— Моя работа — лечить, а не убивать. Мальчишки мои — герои, они там, на передовой. А я должна их оттуда забрать. Но раны бывают не только физические. Иногда нужно просто поддержать, утешить, успокоить, в этом кроется определенная сила женщины на фронте, — говорит она.
Сейчас Ангелина продолжает службу. Дома ее ждет мама, которой она по-прежнему помогает, и коллекция сов — подарки от благодарных сослуживцев и волонтеров. Но главное, что везет она с собой, — это память о каждом спасенном. Потому что для нее, как и для любой женщины, самое важное — это сохранять жизнь даже посреди хаоса войны.
Семья — тыл Родины.
У лейтенанта Бибигуль Кудайбергеновой редкая должность — начальник отделения медицинского снабжения. В ее ведении здоровье целого подразделения: вакцинация, обучение солдат, аптечки и броня, которая всегда должна быть под рукой. Ее служба отмечена государственной наградой — медалью Жукова, а также ведомственной медалью «Участнику специальной военной операции». Но главное — у нее нет сомнений: она там, где должна быть.
С детства ее разрывало между двумя призваниями. Бабушка мечтала о медике в семье, а саму Бибигуль тянуло туда, где бьют барабаны. Компромисс нашла в военно-медицинской академии. К сожалению, тогда идеальный план рухнул на медицинской комиссии: девушку подвело зрение.
— В 18 лет это казалось приговором. Но я все равно знала: военная сфера — мое, — вспоминает она.
Бибигуль из тех, кто не сдается, а ищет обходные пути. Она поступила в медицинский колледж, выучилась на медсестру, устроилась на работу. И копила. Не деньги — терпение. Как только появились первые средства, сделала лазерную коррекцию зрения. Ждала своего часа. Когда в феврале 2022-го объявили о начале СВО, подала заявление в тот же день. Через час позвонила бабушка: «Не вздумай!» — будто сердцем почуяла.
Но Бибигуль уже знала: этот шанс не упустит. Пришлось ждать три месяца — девушек брали не сразу. А в мае позвонили. К тому моменту зрение было идеальным.
Сегодня она признается: только оказавшись за «ленточкой», она по-настоящему поняла, что значило для ее семьи слово «война». Два прадеда Бибигуль прошли всю Великую Отечественную. В детстве она с удовольствием заслушивалась бабушкиными историями, в школе писала о них доклады и сочинения, а теперь, когда сама каждый день ходит под «артой» и знает цену каждой минуте тишины, вдруг увидела их историю совсем иначе.
— Только став военнослужащей, я начала понимать, через что они прошли. Раньше для меня это были просто строчки в учебнике: «прошел всю войну». Красиво, патриотично, но абстрактно. А сейчас я знаю, что стоит за этими словами, — признается лейтенант. — Каждый день. Каждую секунду. Их выдержка — это что-то запредельное. Для меня они теперь не просто прадедушки, а люди с колоссальной внутренней силой.
Сегодня она продолжает их дело. Быт не делит на мужчин и женщин: бронежилет, каска, автомат, полная выкладка — нормы едины для всех. Но если для кого-то построение в тягость, для Бибигуль — минуты счастья.
— Я люблю, когда оркестр играет, когда барабаны бьют. Даже если стоишь в полной броне. Это у меня с детства, с тех пор, как я в кино смотрела на кадры парада и замирала, — признается она.
К сослуживцам-мужчинам вопросов нет: к медикам они относятся с особым уважением.
— Приходят за советом, слушают внимательно. Тут пол уже не важен, важны опыт и знания. Но по-человечески, конечно, берегут, — рассказывает лейтенант. — Понимают, что условия нужны немного другие. И руководство всегда идет навстречу, если может.
Главный экзамен для любой женщины здесь не физическая выносливость, а умение справляться с собой.
— Самое сложное — отключить эмоции. В обычной жизни мы привыкли сопереживать. А здесь нужно принимать решения быстро. Особенно если ты офицер и от тебя зависят жизни, — уверена девушка.
В минуты слабости она вспоминает дом. Точнее, конкретный звук. Бибигуль родилась в Сибири, служит на юге и больше всего скучает по… снегу.
— Иногда звоню домой, а на том конце слышу этот хруст — и сердце замирает, — признается лейтенант.
В преддверии 8 Марта она просит передать сослуживицам всего два пожелания.
— Первое — победы. Самой главной, нашей общей. А второе — чтобы каждую дождались дома. Чтобы у всех была семья, тот самый тыл, ради которого мы здесь. Это и есть главная награда, ради нее мы и воюем, — подводит итог Бибигуль.
Победа в схватке со смертью.
Гвардии ефрейтор Юлия Качуровская в мирной жизни работала медсестрой-анестезистом в реанимации. Она проживала в Белгороде, когда началась специальная военная операция.
— Я еще не ушла на фронт, но видела все, что происходит, своими глазами. Наш город регулярно обстреливали. Были прилеты и непосредственно рядом с больницей, в которой я работала, — рассказывает Юлия.
Желание служить она изъявила еще в октябре 2022 года. Но тогда ей сказали, что девушек в ряды военнослужащих не принимают. Год прошел в ожидании. Наконец, Юлии перезвонили, и ей удалось заключить контракт с Минобороны.
— После этого я познакомилась с бойцом с позывным «Дед». На тот момент он был действующим участником СВО. У него был большой практический опыт, и он меня всему научил. Рассказал об особенностях тактической медицины, о том, на что следует обращать внимание за «ленточкой», с какими сложностями может столкнуться женщина на фронте. Он также возил меня на полигон и учил стрелять. Я прошла настоящий курс молодого бойца, хотя наша бригада девушек бережет, старается не отправлять их в самое пекло, — объясняет Юлия.
В январе 2024-го медик отправилась за «ленточку». По словам Юлии, в тот день, когда она выехала в зону СВО, все опасения рассеялись.
— Ведь есть же стереотипы и слухи о том, что мужчины на войне могут обижать женщин. Меня в городе Россошь забрал на машине парень с позывным «Мотор» и повез в зону СВО. Пообщавшись с ним, я поняла, что могу полностью доверять нашим ребятам, — рассказывает девушка.
Сначала Юлия работала в госпитале в Луганской Народной Республике. Сейчас она в составе медроты базируется на купянском направлении, где идут тяжелейшие бои.
— Иногда мы буквально вытаскиваем солдат с того света. Слава богу, наше оборудование это позволяет. И моя медицинская квалификация предполагает работу с самыми тяжелыми случаями, — рассказывает Юлия.
Один случай из своей службы девушка, по ее словам, не забудет никогда. Рано утром вывозили раненых подальше от линии фронта.
— Мы погрузили людей в санитарную машину и направились к линии тыла. И практически на самой границе в нас влетел вражеский беспилотник, — вспоминает девушка.
Водитель направил машину в лесополосу. Там им удалось затаиться. Юлия осмотрела раненых, затем связалась с сослуживцами и рассказала об атаке.
— У водителя были посечены ноги. Но он об этом никому не сказал, только когда мы остановились в лесополосе, я увидела его ранения, — рассказывает девушка.
В лесу их машину засек вражеский дрон-разведчик. К счастью, подоспели наши бойцы. Они помогли выбраться из опасной зоны. За этот эпизод Юлия была награждена медалью «За спасение погибавших».
Как отмечает Юлия, помощь раненым не ограничивается медицинскими манипуляциями:
— Бойцы хотят просто пообщаться, поговорить по душам. Им этого не хватает. Там, за «ленточкой», слетают все маски и имеют смысл только настоящие ценности. Все очень искренние и открытые по отношению друг к другу.
Вдохновить на новые подвиги.
В отличие от других героинь материала, старший сержант Татьяна Коновалова не медик. Она — солистка военного ансамбля «Селенга», в котором служит вместе со своим супругом. Девушка с детства занималась творчеством. Затем окончила Бурятский институт культуры. В 2015-м Татьяна узнала, что на ее малой родине формируется военная часть, и в ней предусмотрен оркестр.
— Мне почему-то с детства нравились погоны именно на женщинах. Я, конечно, не знала, что в будущем это станет не просто моей работой, а смыслом жизни. Когда узнала, что есть вариант совместить музыку и военную службу, ни секунды не колебалась, — объясняет Татьяна.
Ансамбль «Селенга» появился в 2017 году. В нем шесть человек, которые поют, играют на музыкальных инструментах, есть и танцор.
— Мы занимаемся патриотическим воспитанием молодежи, мемориальными мероприятиями. Много выступаем в школах, прививаем подрастающему поколению правильное отношение к героям Родины, — рассказывает девушка.
Когда началась спецоперация, ансамбль сам проявил инициативу и обратился к своему командованию.
— Мы хотели чем-то помочь ребятам, которые находятся в самом эпицентре событий. И вот с июня 2022-го наш ансамбль участвует в СВО, — объясняет Татьяна.
Участники ансамбля сначала переживали, как их будут воспринимать, правильно ли их поймут. Ведь, пока они держат в руках музыкальные инструменты, кто-то держит в руках автомат или пульт управления БПЛА.
— Но, когда прошли первые концерты и мы видели, как у уставших ребят загораются глаза, как они хоть немного отдыхают душой, мы поняли, что все правильно. Нам неоднократно говорили, что мы делаем важное дело, давая бойцам эмоциональную разгрузку. Они всегда очень активны, подпевают, танцуют, выплескивают свои переживания. А мы этому только рады, — отмечает Татьяна.
Однажды прямо во время концерта были слышны звуки работающих минометов. Также Татьяна вспоминает и такой случай: к ним подошел юноша и попросил баян, чтобы сыграть на нем.
— Он играл, вкладывая в исполнение всю душу. Это было трогательно до слез. Он дал контакты своих родных и попросил нас сообщить, когда мы вернемся из зоны СВО, что с ним все хорошо. Я связалась с его бабушкой, и какое-то время мы с ней много общались. К сожалению, мальчик погиб, но я всегда буду его помнить, — рассказывает Татьяна.
Военнослужащая награждена медалями Жукова и Суворова. Но это совсем не главное, утверждает Татьяна. Ничего не может быть ценнее осознания, что ты зажигаешь огонь морального духа в сердцах солдат. По словам девушки, со многими бойцами они поддерживают связь. Если есть возможность — встречаются, когда у них совпадает отпуск.
— У нас появилось много настоящих друзей. Там, за «ленточкой», человеческое общение ценится как никогда. Улыбка, объятие, доброе слово — все имеет намного большую силу, чем здесь, где мы перегружены и зачастую забываем о самых главных вещах.
У Татьяны есть сын, ему 15 лет. Когда родители уезжают на фронт, он остается с бабушкой.
— Он мудрый ребенок, прекрасно понимает, что наша работа сложна и важна. И мы все вместе надеемся, что, если слаженно трудиться, скоро наступит мир, — улыбается Татьяна.
СПРАВКА.
По данным на 2024 год, в Российской армии проходят службу 37,5 тысячи женщин. Еще 270 тысяч девушек занимают гражданские должности в воинских частях и различных военных организациях. Основные направления службы женщин: медицина и санитарная служба, обеспечение, связь, логистика, тыловые службы. Женщина может заключить контракт с Минобороны, чтобы отправиться в зону СВО. Их принимают на общих основаниях. Если девушка изначально не служит в Минобороны, то она должна успешно пройти медкомиссию и тестирование, а также иметь профессию, востребованную в армии. Только при этих условиях она может отправиться в зону СВО. Помимо женщин-военнослужащих, многие девушки трудятся в зоне спецоперации волонтерами.