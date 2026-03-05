Оружие — скальпель и жгут: истории девушек, несущих службу в зоне СВО

— Он играл, вкладывая в исполнение всю душу. Это было трогательно до слез. Он дал контакты своих родных и попросил нас сообщить, когда мы вернемся из зоны СВО, что с ним все хорошо. Я связалась с его бабушкой, и какое-то время мы с ней много общались. К сожалению, мальчик погиб, но я всегда буду его помнить, — рассказывает Татьяна.