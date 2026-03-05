Ричмонд
Самолет упал на жилой дом в американском городе Финикс, пострадали минимум трое

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в американском городе Финикс. Об этом стало известно в четверг, 5 марта.

По информации Telegram-канала Shot, в происшествии пострадали минимум три человека. Причина крушения — технические неполадки на борту.

Известно, что самолет при падении задел два жилых дома и упал на заднем дворе одного из них. Самолет развалился: его крыло оказалось на крыше, а фрагменты двигателя — в бассейне.

Двух членов экипажа самолета и мужчину, который отдыхал у себя дома во время падения, госпитализировали, говорится в публикации.

Минувшей осенью самолет, перевозивший гуманитарную помощь для Ямайки, разбился на заднем дворе жилого дома в американском штате Флорида.

За месяц до этого вертолет санитарной авиации упал в США — на борту судна находилось три человека. Он взлетел с территории медицинского центра Калифорнийского университета в Дэвисе, после чего упал на трассу около Сакраменто. Пассажиров госпитализировали с тяжелыми травмами.

