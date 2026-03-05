Иран ударил дронами по авианосцу США «Авраам Линкольн» в Оманском заливе

Иранские беспилотники нанесли удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» в Оманском заливе. Об этом сообщил центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия». Его заявление приводит иранское агентство IRIB.
«Авианосец “Авраам Линкольн”, приблизившийся на расстояние 340 километров к морским границам Ирана в Оманском заливе для установления контроля над акваторией, был атакован беспилотниками ВМС КСИР», — говорится в публикации.
Военные отметили, что после этого американский военный корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива.
Как писал сайт KP.RU, 2 марта авианосец «Авраам Линкольн» сменил положение вскоре после удара, нанесенного Ираном. Тогда телеканал SNN, что удар по кораблю был нанесен четырьмя крылатыми ракетами.
Напомним, в конце января Центральное командование ВС США заявило, что авианосец вошел в акваторию Индийского океана для поддержания стабильности на Ближнем Востоке в условиях обострения иранского кризиса.