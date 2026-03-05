Участницы встречи в Кремле попросили Путина увековечить память о погибших журналистах

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Участницы встречи в Кремле, приуроченной к 8 Марта, попросили президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос об увековечивании памяти о погибших журналистах в зоне проведения СВО. Президент пообещал поддержать эту инициативу, рассказала военный корреспондент «Вестей» Маргарита Семенюк.
«Моя просьба заключалась в том, чтобы увековечить память погибших журналистов в зоне СВО», — сказала она в комментарии Первому каналу.
По ее словам, Путин назвал эту инициативу очень хорошей и пообещал обязательно поддержать в этом вопросе.
На встрече с президентом присутствовали, в частности, военные, медики, военкоры, представительницы рабочих и творческих профессий.