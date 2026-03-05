Иммунолог Устинова: самый популярный цветок на 8 марта — сильный аллерген

Рост цен на цветы к Международному женскому дню в рознице может составить от 10 до 20%, прогнозируют в Национальной ассоциации цветоводов. Способ сэкономить на букете к 8 Марта только один — оформить предзаказ в онлайн- или офлайн-магазине, пишет aif.ru.