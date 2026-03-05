Иммунолог Устинова: самый популярный цветок на 8 марта — сильный аллерген

Врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Татьяна Устинова ответила, какие цветы являются самыми аллергичными, а значит, могут испортить получательнице 8 Марта.
Основная причина аллергии — это пыльца. У многих растений она обладает высокой летучестью и крайне малым весом. Значит, будет летать по комнате и попадет на слизистую.
К наиболее аллергенным цветам эксперт относит: мимозу; лилии; гиацинты и ландыши; ромашки и хризантемы. Все перечисленные растения могут доставить неприятные моменты.
Не менее осмотрительно нужно относиться к сухостоям с добавлением злаков. Они тоже представляют серьезную опасность для тех, кто страдает аллергией на луговые травы.
А вот сильные запахи сами по себе не являются причиной аллергии. Скорее выступаю в роли ирритантов — веществ, вызывающих механическое или химическое раздражение нервных окончаний.
Например, запах лилии часто провоцирует чихание и слезотечение. Это реакция на раздражение, которую часто путают с аллергией.
Еще одна скрытая угроза — плесневые грибки. Плесень тоже является сильнейшим аллергеном. Ее выдадут насморк, частое чихание, зуд век.
— Если симптомы выходят за пределы носа и глаз, необходимо действовать быстро. К опасным состояниям относятся отек Квинке , — предупредила врач в беседе с Газета.ru.
Рост цен на цветы к Международному женскому дню в рознице может составить от 10 до 20%, прогнозируют в Национальной ассоциации цветоводов. Способ сэкономить на букете к 8 Марта только один — оформить предзаказ в онлайн- или офлайн-магазине, пишет aif.ru.
Ранее, депутат Сергей Миронов потребовал урегулировать проблему высоких цен на цветы перед 8 Марта. Он обратился к руководителю ФАС России Максиму Шаскольскому, отметив, что получает много жалоб от россиян на непомерную стоимость, пишет 360.ru.