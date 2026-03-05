«Ему лучше знать»: Сябитова ответила на слова Милонова о женщинах-проститутках

Сваха и телеведущая Роза Сябитова раскритиковала депутата Государственной думы Виталия Милонова, который назвал женщин, ожидающих дорогих подарков к 8 Марта, «проститутками». Она призналась, что ей искренне жаль парламентария, который мыслит через устаревшие стереотипы.
— Мне искренне жаль этого депутата, который судит о всех российских женщинах через такую узкую призму, — заявила Сябитова.
Сваха подчеркнула, что в России очень мало женщин, которые действительно «продают себя», и лично она не знакома ни с кем из тех, кого можно было бы назвать «жрицами любви».
— Не знаю лично каких-либо жриц любви. Наверное, Милонову лучше знать, чего именно они хотят, — передает слова Сябитовой «Ридус».
Милонов среди прочего призвал российские телеканалы отказаться от показа американского фильма «Красотка» накануне празднования 8 Марта. Парламентарий также потребовал «публично и ритуально сжечь все пленки и копии» кинокартины.
Ранее Милонов назвал «идиотками» россиянок, которые выходят замуж за турок. По словам депутата, такие женщины либо имеют психологические проблемы, либо «чем-то злоупотребляют».