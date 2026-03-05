ФАС: Размещение рекламы в Telegram незаконно из-за ограничения доступа к нему

Как писал сайт KP.RU, 10 февраля Роскомнадзор сообщил, что ведомство продолжит ограничивать работу Telegram до тех пор, пока не будут устранены нарушения законодательства РФ. Указывалось, что платформа по-прежнему не исполняет российское законодательство, а также не защищает персональные данные пользователей.