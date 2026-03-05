Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС: Размещение рекламы в Telegram незаконно из-за ограничения доступа к нему

Ответственность за такое нарушение несет рекламодатель и рекламораспространитель.

Источник: Комсомольская правда

Размещение рекламы на платформе Тelegram является незаконным, поскольку к мессенджеру принимаются меры по ограничению доступа. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

«В связи с принятием мер по ограничению доступа к мессенджеру Телеграм ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этой площадке признаки нарушения рекламного законодательства», — отметили в ведомстве.

При этом подчеркивается, что ответственность за такое нарушение несет и рекламодатель, и рекламораспространитель.

В ФАС посоветовали участникам рынка проанализировать контент, который размещен на информресурсах, доступ к которым ограничен.

Как писал сайт KP.RU, 10 февраля Роскомнадзор сообщил, что ведомство продолжит ограничивать работу Telegram до тех пор, пока не будут устранены нарушения законодательства РФ. Указывалось, что платформа по-прежнему не исполняет российское законодательство, а также не защищает персональные данные пользователей.