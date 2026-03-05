Ричмонд
Трамп представил «Закон о спасении Америки»

Дональд Трамп представил «Закон о спасении Америки», согласно которому запрещается участие мужчин в женском спорте.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп анонсировал появление «Закона о спасении Америки», согласно которому запрещается голосование по почте и участие мужчин в женском спорте.

«Все избиратели должны предъявить удостоверение личности. Все избиратели должны предъявить доказательство гражданства, чтобы проголосовать. Запрещено голосование по почте (за исключением случаев болезни, инвалидности, военной службы или путешествий)», — привел Дональд Трамп положения закона в соцсети Truth Social.

Кроме того, согласно закону, запрещается участие мужчин в женском спорте, а также операции по коррекции пола* для детей без письменного согласия родителей.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп отменил указ экс-президента США Барака Обамы о лимитах на воду в душе.

* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.

